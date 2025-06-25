Врач назвал пять правил коммуникации с людьми с болезнью Альцгеймера

Если ваш родственник столкнулся с болезнью Альцгеймера, то стоит поменять стратегию общения с ним. Существует пять правил коммуникации с такими больными, рассказал «Газете.Ru» невролог Европейского медицинского центра (EMC) Константин Махинов.

Во-первых, во время общения важно использовать наиболее простые формулировки. Дело в том, что упрощенная структура фраз и четкая артикуляция снижают когнитивную нагрузку на организм пациента с болезнью Альцгеймера и позволяют легче понять, что от него хотят.

«Но не разговаривайте с близким как с ребенком. Помните: перед вами не грудничок, а взрослый человек. Коммуникация на уровне взрослый-ребенок может стать причиной ухудшения самооценки человека, а еще часто вызывает сопротивление у пожилых людей», — добавил врач.

Во-вторых, важно сохранять спокойствие и быть доброжелательными во время общения, даже если пациент отвечает с ошибками.

«Помните, что эмоциональная реакция человека с болезнью Альцгеймера — это чаще всего «зеркало» поведения окружающих. А спокойный тон и доброжелательное выражение лица могут помочь снизить тревожность и агрессию пациента. Также стоит помнить о своей безопасности и быть готовым прекратить общение или сменить тему при проявлениях агрессии. Важно не спорить и не исправлять человека напрямую. Важно помнить о том, что из-за нейродегенеративных изменений пациенты с болезнью Альцгеймера не могут воспринимать логические аргументы. Поэтому споры и попытки «вразумить» становятся причиной стресса, агрессии и замкнутости», — рассказал невролог.

В-третьих, общаться будет проще при соблюдении четкого режима дня. По словам врача, это помогает компенсировать дефицит памяти, а повторяющиеся действия облегчают ежедневную рутину и снижают риск дезориентации.

«Кроме того, не забывайте о похвале и поощрении посильных действий. Помните, что активное вовлечение в ежедневную рутину поддерживает остаточные навыки и чувство полезности. Например, можно попросить близкого разложить белье после стирки или расставить посуду по местам после посудомойки. Полезно также обсуждать прошлое с привлечением визуальных и аудиальных стимулов — фотографий и видео. Доказано, что это улучшает настроение и снижает апатию у пациентов с болезнью Альцгеймера. Но не стоит «загружать» близкого многочисленными вопросами. Избыточная стимуляция нарушает когнитивную обработку. Это может стать причиной замешательства и повышенной тревожности», — заключил доктор.

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