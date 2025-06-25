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Ученые узнали, почему две трети кошек спят на левом боку

CurBio: сон на левом боку позволяет кошкам быстрее реагировать на угрозы
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Depositphotos

Международная команда ученых из Италии, Германии, Турции и других стран обнаружила любопытную особенность поведения домашних кошек: 67% из них предпочитают спать на левом боку. Оказалось, что это не просто случайность, а эволюционное преимущество, связанное с работой мозга. Исследование опубликовано в научном журнале Current Biology (CurBio).

Команда проанализировала 408 видеороликов со спящими кошками, размещенных на YouTube. Главным критерием отбора была четкая видимость позы животного в течение минимум 10 секунд.

Результаты показали, что две трети кошек выбирают для сна именно левую сторону. Это предпочтение связано с особенностями работы мозга. Левое зрительное поле (при сне на левом боку) передает информацию в правое полушарие, которое лучше обрабатывает пространственную информацию и угрозы. Это позволяет быстрее реагировать на опасность после пробуждения.

«Такая поза – это стратегия выживания, унаследованная от диких предков», – объяснил профессор Онур Гюнтюркюн из Рурского университета.

В дикой природе кошки особенно уязвимы во сне, проводя в этом состоянии до 16 часов в сутки. Предпочтение левого бока помогает им быстрее замечать хищников, лучше ориентироваться при пробуждении и эффективнее координировать движения для побега.

Ранее ученые раскрыли причину внезапных приступов цистита у кошек.

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