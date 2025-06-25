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Ученые создали рой микророботов для борьбы с насморком

SciRobo: разработаны крошечные машины, уничтожающие бактерии в носовых пазухах
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Shutterstock/FOTODOM

Китайские ученые из Гуансийского университета и Университета Гонконга успешно испытали крошечных роботов для борьбы с бактериальными инфекциями носовых пазух. Размер этих устройств — меньше толщины человеческого волоса. Их вводят через ноздрю, а затем направляют к очагу инфекции с помощью магнитного поля. Там они нагреваются и запускают химические реакции, уничтожая бактерии. Исследование опубликовано в научном журнале Science Robotics (SciRobo).

Эта технология может снизить зависимость от антибиотиков и стать частью новой эры медицинских микророботов, способных доставлять лекарства, очищать имплантаты и лечить инфекции мочевого пузыря, кишечника и других органов.

Испытания на животных уже показали эффективность: микророботы уничтожали бактерии у свиней и кроликов без повреждения тканей. Ученые также разработали модель для применения технологии у людей. Врачи смогут отслеживать движение роя с помощью рентгена, а после использования машины можно высморкать в салфетку.

По прогнозам, такие методы могут войти в клиническую практику через 5–10 лет. Ученые считают, что будущие приложения могут включать борьбу с бактериальными инфекциями дыхательных путей, желудка, кишечника, мочевого пузыря и уретры.

Ранее в России выяснили, на что способны наномашины в теле человека.

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