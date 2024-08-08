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Российские ученые выяснили, на что способны наномашины в теле человека

В ПНИПУ изучили перспективы применения нанороботов в медицине

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Gaetan Bellot/Inserm

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) проанализировали возможности передовой области технологий — нанороботов — в медицине и научных исследованиях. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе научного учреждения.

По словам доцента кафедры автоматики и телемеханики Пермского Политеха, кандидата технических наук Игоря Безукладникова, под нанороботами, или наномашинами понимают структуры с программируемым поведением, которые могут точно манипулировать другими объектами. Они примерно соответствуют по размерам таким биологическим объектам, как вирусы и макромолекулы.

С помощью таких устройств можно управлять отдельными молекулами и даже атомами. Хотя такие манипуляции можно выполнять химическими методами, наномашины обеспечивают ученым и врачам высокую точность применения.

Ученые отметил, что главной областью применения нанороботов остается медицина, где микроскопические машины предлагают применять для целевой доставки лекарств к пораженным клеткам или тканям. Это позволяет снизить побочные эффекты и сделать лечение более эффективным. Также устройства можно запрограммировать на распознавание раковых клеток и высвобождение противоопухолевых препаратов.

Сегодня ученые работают над тем, чтобы научить наноботов анализировать биомаркеры в крови и других жидкостях организма для поиска онкологических и других заболеваний.

Поскольку у роботов нет собственного интеллекта и устройства обработки данных, они управляются снаружи при помощи магнитных полей. Внешний магнит позволяет свободно перемещать машины в кровеносной системе. Кроме того, наноустройства могут передвигаться за счет химических реакций, электричества и даже давления света.

Введение нанороботов в организм считается относительно безопасной процедурой, однако их может быть сложно, или даже невозможно полностью вывести из тела. Однако наномашины изготавливают из химически инертных материалов, поэтому они не причиняют вреда здоровью при распаде, отметили в ПНИПУ.

Ранее ученые сконструировали новый ДНК-нанодвигатель.

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