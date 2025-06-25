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Терапия рака груди защищает от болезни Альцгеймера, выяснили ученые

JAMA: у перенесших рак груди риск развития болезни Альцгеймера снижен на 8%
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Depositphotos

У женщин, прошедших лучевую терапию рака молочной железы, риск развития болезни Альцгеймера (БА) на 8% ниже по сравнению с теми, кто не сталкивался с этим диагнозом. К такому выводу пришли ученые Медицинского центра Самсунг в Южной Корее. Результаты опубликованы в журнале JAMA Network Open.

«Особенно выраженной такая «защита» остается в течение первых лет после лечения», — отмечают авторы исследования.

Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья 71 тысячи женщин, перенесших операцию по поводу рака груди с 2010 по 2016 год. Также в исследовании использовалась информация более чем о 180 тысячах участниц без онкологических заболеваний.

Средняя продолжительность наблюдения составила 7,3 года. По завершении этого периода число случаев болезни Альцгеймера среди выживших оказалось ниже — 2,45 случая на 1000 человеко-лет против 2,63 в контрольной группе. Особенно заметно снижение риска проявлялось у женщин старше 65 лет.

«Через пять лет после лечения разница в риске между группами становилась статистически незначимой. Это может говорить о временном окне сниженного риска, совпадающем с активной фазой терапии», — объясняют исследователи.

Особое внимание ученые обратили на влияние методов лечения. Анализ показал, что лучевая терапия была достоверно связана со снижением риска болезни Альцгеймера. В то же время применение химиотерапии и гормональных препаратов, таких как тамоксифен и ингибиторы ароматазы, не давало статистически значимого эффекта.

Ранее ученые выяснили, что сладкие напитки не вызывают деменцию у пожилых.

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