На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые раскрыли неожиданный механизм восприятия боли

RSPB: боль при множественных травмах ощущается сильнее ожидаемого
close
Shutterstock

Группа ученых из Китайской академии наук обнаружила неизвестный механизм восприятия боли. Оказалось, что мозг заметно завышает силу болевых ощущений, если они исходят от нескольких источников — например, если человек порезался и сразу же обжегся. Исследование опубликованы в научном журнале Proceedings of the Royal Society B (RSPB).

Специалисты провели эксперимент, воздействуя на добровольцев тремя типами стимулов (теплом, давлением и электричеством). Участники тестов оценивали интенсивность боли от отдельных источников, комбинированную боль с инструкцией сосредоточиться на общем ощущении и комбинированную боль без специальных указаний.

Результаты показали, что испытуемые сообщали о значительно более высоких уровнях боли, когда им было поручено сосредоточиться на общей боли во время комбинированной стимуляции, а не когда инструкция отсутствовала.

МРТ-сканирование мозга обнаружило, что ключевым узлом в процессе обработки болевых сигналов служит область под названием предклинье. Исследование выявило значительную положительную корреляцию между величиной реакции, зависящей от уровня кислорода в крови, в предклинье и степенью интеграции в оценках боли.

«Это объясняет, почему при множественных травмах человек может ощущать непропорционально сильную боль», — пояснил руководитель исследования, доктор Конг Ячжуо.

Открытие особенно важно для лечения хронических болевых синдромов, где психологический компонент играет центральную роль. Понимание механизмов интеграции боли поможет разработать новые методы терапии.

Ранее ученые назвали два фактора хронической боли в спине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами