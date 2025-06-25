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Ученые призвали коллег делиться историями о своих провалах

SciComm: честные признания в научных неудачах повысили доверие к ученым на 23%
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Depositphotos

Американские ученые из Мичиганского университета выяснили, что честные рассказы о неудачных исследованиях в соцсетях вызывают больше доверия у публики к деятелям науки. Статья опубликована в научном журнале Science Communication (SciComm).

В эксперименте с участием 1843 жителей США люди оценивали вымышленные аккаунты ученых в соцсетях. Оказалось, что рассказы о неудачных экспериментах повышали восприятие честности и открытости исследователей на 23%, не снижая при этом оценки их компетентности.

«Люди не считают неудачи признаком некомпетентности. Наоборот, открытость воспринимается как сила», — пояснила ведущий автор исследования Энни Ли Чжан.

Интересно, что добавление личных историй о текущих неприятностях (например, проблемах с финансированием) работало хуже, чем рассказы о преодоленных трудностях.

Ученые связывают это с психологическим механизмом «нарушения ожиданий» — публика больше ценит завершенные истории с понятным результатом.

Эффект оказался значимым: участники, видевшие посты о неудачах, на 17% чаще выражали готовность поддерживать научное финансирование и доверять экспертам.

Работа предлагает ученым конкретный инструмент для повышения доверия: тщательно подобранные истории о профессиональных трудностях и их преодолении.

Ранее ученые выяснили, что выросшие в бедности люди вызывают больше доверия у окружающих.

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