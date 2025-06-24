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Ученые разгадали многовековую загадку прямохождения млекопитающих

PLOS Biology: предки млекопитающих шли к прямохождению нелинейным путем
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Phys.org

Американские ученые из Гарвардского университета перевернули представления о том, как предки современных млекопитающих перешли от «распластанной» позы рептилий к вертикальному положению конечностей. Анализ более 200 ископаемых и современных костей показал, что этот процесс был гораздо сложнее, чем считалось ранее. Исследование опубликовано в научном журнале PLOS Biology.

«Мы ожидали увидеть плавный переход от ящерицеподобной позы к кошачьей, но обнаружили настоящий эволюционный калейдоскоп», — объяснил ведущий автор работы, доктор Роберт Броклхерст.

Команда разработала инновационный метод анализа плечевых костей, позволивший реконструировать особенности передвижения вымерших видов. Результаты показали, что эволюция осанки млекопитающих происходила скачкообразно, а не постепенно. Кроме того, некоторые древние виды демонстрировали удивительные «эксперименты» с позой. Полностью вертикальное положение конечностей появилось относительно поздно.

Особый интерес вызвала окаменелость близкого родственника современных плацентарных млекопитающих, демонстрирующая полностью развитую вертикальную походку. Это открытие заставило специалистов пересмотреть временные рамки ключевых эволюционных изменений.

Ранее ученые выяснили, как ранние предки человека начали ходить на двух ногах.

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