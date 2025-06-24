На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые разгадали загадку невозможного размножения шиповника

Nature: секрет необычного размножения шиповника заключается в размере центромер
close
APugach/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Института селекции растений Макса Планка, Сенкенбергского музея естественной истории и Института биофизики Чешской академии наук выявили ключевой механизм, лежащий в основе уникального способа размножения шиповника. Оказалось, решающую роль в передаче наследственной информации у этих растений играют размеры центромер — участков хромосом, к которым во время деления клетки прикрепляются нити веретена деления. Работа опубликована в журнале Nature.

Шиповник обыкновенный (Rosa canina) — самый распространенный вид диких роз. Помимо декоративных качеств и широко используемых плодов это растение известно и своим необычным генетическим устройством: оно обладает пятью наборами хромосом, в то время как большинство растений и животных имеют только два. Нечетное число хромосомных наборов обычно приводит к бесплодию, так как в процессе мейоза такие хромосомы сложно равномерно распределить между половыми клетками.

Однако шиповник сумел преодолеть это ограничение благодаря редкой форме размножения, известной как мейоз канина. В этом процессе только два набора хромосом участвуют в обычном половом размножении, передаваясь как через яйцеклетки, так и через пыльцу. Оставшиеся три набора — так называемые униваленты — передаются исключительно через яйцеклетку, фактически клонируясь без изменений. Таким образом, шиповник совмещает половое и бесполое размножение в одном организме.

До недавнего времени механизмы такого разделения хромосом оставались неясными. В ходе нового исследования ученые провели высокоточное секвенирование генома трех видов пятихромосомных шиповников и обнаружили, что именно крупные центромеры на унивалентных хромосомах обеспечивают их преимущественное сохранение при делении клетки. Эти центромеры содержат множественные повторы специфической для розы ДНК и интенсивно связываются с белком CENH3 — ключевым элементом в прикреплении нитей веретена деления.

По словам авторов, различия в размере и активности центромер позволяют растению буквально «выбирать», какие хромосомы будут переданы потомству. Такое сочетание сексуального и клонального размножения в одном геноме представляет собой уникальное явление в биологии растений.

Кроме фундаментального значения, результаты исследования могут иметь и прикладную ценность. Многие сельскохозяйственные культуры также имеют более двух наборов хромосом, что делает их уязвимыми к ошибкам при размножении. Понимание механизмов, выявленных у шиповника, может помочь стабилизировать плодовитость таких растений и использовать их генетические особенности для выведения более устойчивых сортов.

Ранее ученые впервые создали живой строительный материал.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами