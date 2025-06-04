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Психологи выяснили, почему люди откладывают отход ко сну

Sleep: поздний отход ко сну оказался связан с депрессией и тревожностью
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Американские ученые из Университета Юты обнаружили, что те, кто регулярно откладывает сон, чаще испытывают депрессивные симптомы и тревожность. Открытие опубликовано в научном журнале Sleep.

В эксперименте участвовали 390 молодых людей со средним возрастом 24 года. Они заполнили анкеты, определяющие их хронотип («сова» (организация включена Минюстом в список иноагентов) или «жаворонок») и основные черты личности. В течение двух недель участники вели дневники сна, фиксируя, как часто переносят время отбоя без веских причин.

Результаты показали четкую связь между прокрастинацией перед сном и эмоциональным состоянием. Люди, склонные к ночным бдениям, чаще демонстрировали высокий уровень невротизма и низкие показатели добросовестности и экстраверсии.

«Мы обнаружили, что те, кто откладывает сон, реже ищут приятные занятия вечером. Вместо этого они сообщают о переживании негативных эмоций, характерных для депрессии», — пояснил ведущий автор исследования Стивен Карлсон.

Ученые подчеркивают, что проблема выходит за рамки простого нарушения режима. По данным Американской академии медицины сна, регулярный недосып увеличивает риски для здоровья. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки.

«Наши данные показывают, что коррекция эмоционального состояния может стать ключом к решению проблемы откладывания сна», — отметил Карлсон.

Команда планирует дальнейшие исследования, чтобы проверить, могут ли методы управления тревожностью помочь нормализовать режим сна.

Ранее ученые выяснили, что сном и бодрствованием в организме управляет один и тот же нейропептид.

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