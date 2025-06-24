В ближайшее сто лет птицам грозит массовое вымирание

Более 500 видов птиц могут исчезнуть с лица Земли в ближайшие 100 лет из-за изменения климата и разрушения их естественной среды. К такому выводу пришли ученые из Университета Рединга. Работа опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution (NEE).

Это число в три раза превышает количество вымерших видов птиц с 1500 года. Ученые предупреждают, что исчезновение таких уникальных видов, как зонтичник (bare-necked umbrellabird), шлемоносный калао (helmeted hornbill) и желтобрюхий аси-ти (yellow-bellied sunbird-asity), приведет к снижению разнообразия форм и размеров птиц во всем мире. Это, в свою очередь, нанесет удар по экосистемам, зависящим от этих животных.

Даже при полном прекращении антропогенного воздействия (охоты, вырубки лесов и глобального потепления) от вымирания не удастся спасти около 250 видов птиц — они уже слишком уязвимы.

«Многие птицы находятся под такой угрозой, что одного лишь снижения человеческого воздействия недостаточно. Им необходимы специальные программы восстановления — разведение в неволе, восстановление среды обитания и защита от браконьеров», — отметила руководитель исследования Керри Стюарт.

По данным Международного союза охраны природы, сильнее всего подвержены риску крупные птицы, страдающие от охоты и изменения климата. Кроме того, птицы с широкими крыльями чаще теряют среду обитания из-за вырубки лесов.

«Даже если мы полностью устраним все угрозы, без дополнительных мер, таких как восстановление среды и разведение в неволе, до 350 видов могут исчезнуть, — подчеркнула профессор Мануэла Гонсалес-Суарес. — Однако если сосредоточить усилия хотя бы на 100 самых необычных и редких видов, можно сохранить до 68% разнообразия птиц. Это поможет сохранить устойчивость экосистем».

Авторы подчеркивают, что защита естественных местообитаний способна сохранить наибольшее количество видов. Но только комплексные меры, включая борьбу с браконьерством и специальные охранные программы, могут спасти те виды, которые играют критически важную роль в экосистемах.

Ранее у берегов Антарктиды было обнаружено множество неизвестных морских существ.