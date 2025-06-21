На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У берегов Антарктиды обнаружено множество неизвестных морских существ

Particle: корабль Nuyina раскрыл тайны прошлого и будущего Антарктиды
close
kjpargeter/freepik.com

Международная команда ученых обнаружила большое разнообразие морской фауны в районе ледника Денмана в Восточной Антарктиде. Об этом сообщает Particle.

На первый взгляд Антарктида кажется пустынной и однообразной: лед, снег и суровые условия, в которых выживают лишь немногие животные. Но это впечатление — обманчиво. Настоящая проблема в том, что мы почти ничего не знаем об этом континенте.

Первый научный рейс австралийского исследовательского судна RSV Nuyina стал шагом к устранению этого пробела. Корабль отправился к леднику Денмана — одному из самых труднодоступных и малоизученных мест на Земле, расположенному в Восточной Антарктиде. В экспедиции приняли участие 65 ученых, в том числе профессор Джан Страгнелл из Университета Джеймса Кука.

С помощью донного трала были собраны десятки видов беспозвоночных животных, включая морских звезд, морских огурцов, моллюсков, осьминогов и других организмов. Всего удалось зафиксировать представителей 14 различных типов (типов, а не видов), что свидетельствует о высоком биоразнообразии в регионе.

По словам ученых, часть обнаруженных организмов может оказаться новыми для науки. Образцы были законсервированы для дальнейших генетических исследований. Полученные данные помогут изучить эволюцию антарктических видов, а также климатические изменения в прошлом.

Отмечается, что ледник Денмана за последние 20 лет отступил на 5 км. Если он полностью растает, уровень мирового океана может повыситься на 1,5 метра. Исследования помогают прогнозировать последствия подобных изменений для климата всей планеты.

Ранее ученые нашли способ сделать редактирование генов эффективнее в несколько раз.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами