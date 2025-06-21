У берегов Антарктиды обнаружено множество неизвестных морских существ

Международная команда ученых обнаружила большое разнообразие морской фауны в районе ледника Денмана в Восточной Антарктиде. Об этом сообщает Particle.

На первый взгляд Антарктида кажется пустынной и однообразной: лед, снег и суровые условия, в которых выживают лишь немногие животные. Но это впечатление — обманчиво. Настоящая проблема в том, что мы почти ничего не знаем об этом континенте.

Первый научный рейс австралийского исследовательского судна RSV Nuyina стал шагом к устранению этого пробела. Корабль отправился к леднику Денмана — одному из самых труднодоступных и малоизученных мест на Земле, расположенному в Восточной Антарктиде. В экспедиции приняли участие 65 ученых, в том числе профессор Джан Страгнелл из Университета Джеймса Кука.

С помощью донного трала были собраны десятки видов беспозвоночных животных, включая морских звезд, морских огурцов, моллюсков, осьминогов и других организмов. Всего удалось зафиксировать представителей 14 различных типов (типов, а не видов), что свидетельствует о высоком биоразнообразии в регионе.

По словам ученых, часть обнаруженных организмов может оказаться новыми для науки. Образцы были законсервированы для дальнейших генетических исследований. Полученные данные помогут изучить эволюцию антарктических видов, а также климатические изменения в прошлом.

Отмечается, что ледник Денмана за последние 20 лет отступил на 5 км. Если он полностью растает, уровень мирового океана может повыситься на 1,5 метра. Исследования помогают прогнозировать последствия подобных изменений для климата всей планеты.

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