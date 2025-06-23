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Ученые назвали неочевидную причину нарушения обмена веществ

JHM: переработанный пластик нарушает гормональный фон и обмен веществ
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unsplash.com

Одна гранула переработанного полиэтиленового пластика может содержать более 80 различных химических веществ. Как показало новое исследование с участием ученых из университетов Гетеборга и Лейпцига, такие гранулы при вымачивании в воде выделяют химикаты, способные повлиять на гормональную систему и жировой обмен. Работа опубликована в журнале Journal of Hazardous Materials (JHM).

Ученые приобрели переработанные полиэтиленовые гранулы в разных странах и замачивали их в воде в течение 48 часов. Затем воду использовали для пятидневного эксперимента с личинками данио-рерио — популярной модельной рыбы. В результате у рыбок наблюдалось изменение экспрессии генов, связанных с метаболизмом липидов, формированием жировой ткани и регуляцией гормонов.

«Такие кратковременные воздействия уже вызывают значимые изменения в физиологии организма. Это указывает на серьезный риск, связанный с химикатами в переработанном пластике», — объяснила Азора Кениг Кардгар, соавтор исследования из Университета Гетеборга.

По словам профессора Бетани Карни Олмрот, руководителя проекта, переработка пластика сопровождается опасностью: неизвестно, какие химикаты в него попадут. Кроме добавок, таких как УФ-стабилизаторы и пластификаторы, в образцах были обнаружены следы пестицидов, медикаментов и биоцидов — веществ, попавших в пластик еще до переработки.

«Мы не можем безопасно производить и использовать переработанный пластик, если не контролируем его химический состав на всех этапах — от производства до утилизации», — подчеркнула ученая.

Исследование было опубликовано на фоне подготовки к заключительному раунду переговоров ООН по Глобальному соглашению по пластику, который пройдет в августе в Женеве. Авторы работы призывают запретить или строго ограничить использование опасных химических веществ в пластиках и обеспечить прозрачность всей цепочки производства и переработки.

Ранее была названа неожиданная опасность стеклянных бутылок.

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