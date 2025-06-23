На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Солнечные вспышки могут устроить на планете климатический ад за 72 часа, выяснили ученые

TAJ: звездные выбросы вызывают мощные ветры в атмосферах планет
close
European Space Agency/Hubble

Международная команда астрофизиков совершила прорывное открытие: мощные звездные вспышки способны кардинально менять погоду на экзопланетах всего за несколько дней. Исследование опубликовано в научном издании The Astronomical Journal (TAJ).

Ученые из Еврейского университета (Израиль), NASA (США) и Оксфорда (Великобритания) смоделировали воздействие солнечных вспышек на планету TRAPPIST-1e.

Результаты поразили научное сообщество — верхние слои атмосферы стремительно охлаждались, тогда как нижние нагревались, а ветра на ночной стороне разгонялись до 140 км/ч.

«Это похоже на атмосферный шок. Звезда не просто освещает планету, но и дирижирует ее погодой», — объяснил доктор Ассаф Хохман, руководивший исследованием.

Открытие имеет значение и для Земли. Хотя антропогенные факторы остаются главными драйверами климата, солнечная активность может вызывать краткосрочные региональные аномалии, особенно в метеочувствительных зонах.

Для астрономов исследование стало поворотным моментом. Теперь при оценке обитаемости экзопланет необходимо учитывать не только расстояние до звезды, но и ее активность.

Ранее ученые предупредили о риске климатического коллапса на Земле из-за взрыва сверхновой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами