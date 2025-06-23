Ученые показали первые долгожданные снимки, сделанные с нового крупнейшего телескопа

Ученые опубликовали первые снимки, сделанные долгожданной обсерваторией имени Веры Рубин в Чили. На фотографиях — потрясающие виды туманностей, в которых рождаются звезды, а также скопления далеких галактик. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP).

Обсерватория названа в честь американского астронома Веры Рубин, которая первой доказала существование темной материи — загадочной субстанции, не излучающей свет, но влияющей на движение галактик. Строительство крупнейшего наземного телескопа велось более 20 лет. Сейчас обсерватория расположена на вершине горы Серро-Пачон в центральной части Чили — месте с одним из самых темных и сухих небес на планете, идеально подходящем для астрономических наблюдений.

Один из первых опубликованных снимков — композит из 678 экспозиций, сделанных всего за семь часов. На нем запечатлены туманности Лагуна и Трехраздельная, расположенные на расстоянии нескольких тысяч световых лет от Земли. Ранее незаметные детали этих звездных «яслей» теперь видны с беспрецедентной четкостью.

Другой снимок демонстрирует часть скопления галактик Девы. Также был опубликован видеоролик «Космический сундук с сокровищами», который начинается с крупного плана двух галактик и затем отдаляется, показывая около 10 миллионов других.

«Обсерватория Рубин — это инвестиция в наше будущее, она закладывает основу знаний, на которой будут строить будущие поколения», — заявил директор Управления по науке и технологии при Белом доме Майкл Крациос.

Телескоп оснащен 8,4-метровым зеркалом и самой большой цифровой камерой в истории. В этом году обсерватория начнет свою ключевую миссию — десятилетний обзор неба LSST (Legacy Survey of Space and Time). Каждую ночь телескоп будет сканировать звездное небо, фиксируя даже малейшие изменения с уникальной точностью. Кроме того, он станет мощнейшим инструментом для поиска астероидов: всего за 10 часов работы он обнаружил 2104 новых объекта, включая семь сближающихся с Землей, ни один из которых не представляет угрозы.

Позже в понедельник команда проекта обещает опубликовать еще больше изображений с новой обсерватории.

Ранее ученые поймали космический радиосигнал из далекого прошлого.