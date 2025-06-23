Распространенные садовые вредители оказались ядовитыми животными

TE&E: садовые улитки и тля используют токсины для питания и размножения

Международная группа ученых из Великобритании и Норвегии сделали открытие, перевернувшее представление о ядовитых животных. Оказалось, что к ним относятся не только змеи, скорпионы и пауки, но и безобидные на первый взгляд садовые улитки и тля. Исследование опубликовано в научном журнале Trends in Ecology & Evolution (TE&E).

Команда предложила радикально расширить понятие яда. Теперь под это определение попадают любые организмы, впрыскивающие токсины для манипуляции другим живым существом — будь то растение, животное или даже партнер во время спаривания.

«Если животное вводит коктейль токсинов, чтобы изменить физиологию другого организма — это яд», — объяснили авторы открытия.

По такому критерию ядовитыми становятся десятки тысяч видов, включая сокососущих насекомых вроде тли и цикад, а также улиток, использующих токсины при размножении.

Идея пересмотра классификации зародилась еще в 2009 году, когда ученые впервые предложили считать ядовитыми кровососущих животных — комаров и пиявок. Их токсины, подавляющие иммунный ответ жертвы, оказались функционально аналогичны змеиному яду.

Новое исследование пошло дальше, обнаружив сходные механизмы у насекомых-фитофагов. Например, тля и щитники впрыскивают в растения вещества, подавляющие их защитные системы.

«Это тот же принцип, что и у змеиного яда — только направлен на растение», — отметили ученые.

Пересмотр определения может объединить прежде разрозненные области биологии. Ученые предлагают ввести термины «зоотоксичный» (яд против животных) и «фитотоксичный» (яд против растений).

Ранее нейросеть помогла ученым создать новые белки для нейтрализации змеиного яда.