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Назван способ определить признаки предстоящего расставания пары за два года до него

JPSP: признаки расставания заметны за два года до него
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Andrii Zastrozhnov/Shutterstock/FOTODOM

Разрыв романтических отношений редко бывает внезапным — он начинается с постепенного снижения удовлетворенности, которое ускоряется за год-два до расставания. К такому выводу пришли исследователи из Германии и Швейцарии. Работа опубликована в журнале Journal of Personality and Social Psychology (JPSP).

Ученые проанализировали данные более чем 15 тысяч человек из четырех национальных долгосрочных исследований в Германии, Великобритании, Нидерландах и Австралии. Оказалось, что у людей, впоследствии разорвавших отношения, наблюдается типичная двухфазная динамика: сначала медленное снижение удовлетворенности, а затем резкое падение примерно за 7 месяцев – 2 года до расставания. Это состояние авторы назвали «терминальным спадом».

«Мы хотели понять, как меняются чувства в отношениях не с момента их начала, а в зависимости от близости к разрыву. Получилось, что предвестники расставания могут быть заметны задолго до него», — пояснила автор исследования Янина Ларисса Бюлер.

Интересно, что инициаторы расставаний начинали чувствовать недовольство раньше, чем те, кого бросали. Зато у последних спад происходил более стремительно. При этом ни пол, ни опыт предыдущих отношений не оказали существенного влияния на общую картину, в отличие от возраста и статуса брака — они играли роль, но по-разному в зависимости от страны.

По мнению авторов, исследование подтверждает: ухудшение отношений редко бывает внезапным. Оно начинается незаметно и постепенно, а затем перерастает в быстрый обрыв — когда исправить ситуацию становится все труднее.

Ранее ученые выяснили, что сбой биологических часов у подростков приводит к нарушениям психики.

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