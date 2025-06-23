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Ученые ошибались насчет жизни в океане

CEE: в данных о биоразнообразии океана есть явные искажения
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SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

Несмотря на десятилетия исследований, человечество до сих пор не знает, где именно обитает морская жизнь и почему. Международная команда ученых выявила серьезные пробелы в глобальных данных о биоразнообразии океана. Работа опубликована в журнале Communications Earth & Environment (CEE).

Проанализировав почти 19 миллионов записей из базы данных OBIS, ученые выяснили, что 50% информации о морской фауне собраны всего с 1% площади морского дна — на глубине до 30 метров. Более 75% всех данных приходится на Северное полушарие, а большинство сведений — о позвоночных, прежде всего рыбах.

При этом подавляющее число видов морских организмов — это беспозвоночные, и именно о них известно меньше всего. Особо недооценены глубоководные районы (глубже 1500 м), южное полушарие и отдаленные участки за пределами национальной юрисдикции — именно там данные практически отсутствуют.

«Если мы хотим управлять океаном устойчиво, мы должны понимать, где находится жизнь. А сейчас мы работаем с неполной картой», — пояснила ведущий автор исследования доктор Амелия Бриджес из Университета Плимута.

Ученые призывают направить усилия на изучение недоступных и малоисследованных участков океана. Эти данные крайне важны для точных климатических моделей, охраны морских экосистем и выполнения глобальных экологических целей, включая инициативу ООН «Десятилетие наук об океане» и план по защите 30% Земли к 2030 году.

Ранее ученые раскрыли тайны подземной жизни Австралии.

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