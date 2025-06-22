Ученые назвали неожиданную опасность похудения для пожилых

Американские ученые из Университета Уэйк-Форест опровергло надежды на то, что утяжеленные жилеты или силовые тренировки могут предотвратить потерю костной массы у пожилых людей с ожирением, сознательно снижающих вес. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open.

В эксперименте задействовали 150 человек средним возрастом 66 лет, разделенные на три группы: только диета, диета плюс утяжеленные жилеты и диета плюс силовые тренировки. Участники группы с жилетами носили их в среднем семь часов в день, компенсируя около 78% потерянного веса, а группа тренировок посещала 71% занятий. Однако все три группы показали одинаковое снижение минеральной плотности тазовых костей.

«Наши результаты демонстрируют сложность баланса между пользой снижения веса для сердечно-сосудистой системы и потенциальным вредом для здоровья костей», — отметила ведущий исследователь доктор Кристен Биверс.



Ученые подчеркивают, что полученные данные не означают, что следует отказываться от утяжеленных жилетов вообще — они по-прежнему полезны для улучшения силы и мобильности.

Сейчас исследовательская группа изучает возмож ность комбинированного подхода с применением препаратов от остеопороза в рамках нового исследования BEACON.

Эти работы особенно актуальны на фоне роста популярности новых препаратов для снижения веса, таких как оземпик и аналоги, которые могут вызывать быструю потерю костной массы у пожилых пациентов.

Ранее ученые назвали продукты, защищающие от переломов в пожилом возрасте.