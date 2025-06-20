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Стало известно, что сыграло ключевую роль в развитии мозга человека

EAINR: плацента могла сыграть ключевую роль в эволюции человеческого мозга
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Depositphotos

Плацента и вырабатываемые ею гормоны могли сыграть важную роль в развитии уникальных когнитивных и социальных способностей человека. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского и Оксфордского университетов. Работа опубликована в журнале Evolutionary Anthropology Issues News and Reviews (EAINR).

Как объясняет один из авторов работы, доктор Алекс Цомпанидис из Кембриджского центра изучения аутизма, небольшие изменения в уровнях гормонов, таких как тестостерон и эстроген, в утробе могут влиять на развитие мозга, обучение и даже вероятность нейроотличий, включая аутизм.

Ученые предполагают, что эти половые стероидные гормоны влияли на рост мозга и развитие социального поведения у людей. Так, тестостерон увеличивает объем мозга, а эстрогены — усиливают связь между нейронами. Ключевую роль в этом могла сыграть плацента, которая регулирует как продолжительность беременности, так и передачу питательных веществ плоду.

По словам профессора Робина Данбара из Оксфорда, рост мозга у человека мог быть связан с адаптацией к жизни в больших социальных группах. Но именно гормоны, вырабатываемые во время беременности, возможно, обеспечили основу для этих поведенческих изменений.

Исследователи также отмечают, что у человека уровень эстрогенов во время беременности выше, чем у других приматов. Кроме того, фермент ароматаза, преобразующий тестостерон в эстроген, активнее у людей, чем у макак.

Все эти факторы, по мнению ученых, могли способствовать не только развитию большого и взаимосвязанного мозга, но и снижению конкуренции между самцами и повышению фертильности у самок, что в совокупности позволило людям формировать более крупные и устойчивые сообщества.

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