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Назван фактор, приводящий к учащению приступов мигрени

Cephalagia: недосыпание увеличивает частоту приступов мигрени
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Shutterstock

Ученые из Норвежского университета науки и технологий (NTNU) установили, что симптомы мигрени сильнее и чаще проявляются у пациентов, которые мало спят. Результаты исследования опубликованы в журнале Cephalagia.

По словам ученых, мигренью страдают около 15% населения Норвегии, что соответствует общемировому уровню. Заболевание проявляется сильными пульсирующими болями, тошнотой, рвотой, светобоязнью и повышенной чувствительностью к звукам.

Как отмечает один из авторов исследования, врач и научный сотрудник NTNU Петтер Мо Омланд, нарушение сна — один из частых триггеров приступов.

«Хорошо известно, что сон может облегчить боль при мигрени. Также приступы нередко начинаются после ночи плохого сна», – отметил ученый.

Чтобы понять, почему так происходит, ученые провели двойное слепое исследование с участием 140 человек. Половина участников страдала мигренью, другая половина входила в контрольную группу. Все добровольцы дважды проходили обследование — после нормального сна и после двух ночей с сокращенным временем сна.

Испытуемые вели дневники и носили устройства, отслеживающие продолжительность сна, а во время тестов использовали ЭЭГ-шапочки для регистрации активности мозга.

В ходе эксперимента участникам проводили лазерную и электрическую болевую стимуляцию, одновременно оценивая реакцию коры головного мозга. Оказалось, что у людей с мигренью после недосыпа мозг иначе обрабатывает болевые сигналы. Нарушается работа нейронных систем, которые в норме подавляют боль, из-за чего в результате возникает повышенная чувствительность к ней.

«Механизмы подавления боли у таких людей работают слабее, чем у здоровых. Поэтому боль не уменьшается так, как должна», — поясняет Омланд.

Результаты подтверждают, что полноценный сон — один из ключевых факторов в профилактике мигрени и облегчении ее симптомов.

Ранее была найдена молекула, вызывающая светобоязнь при мигрени.

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