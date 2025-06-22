На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Обычный антибиотик может защищать от гипертонии, выяснили ученые

ACS: антибиотик ципрофлоксацин блокирует фермент, повышающий давление
close
Depositphotos

Британские и южноафриканские исследователи обнаружили, что популярный антибиотик ципрофлоксацин способен блокировать работу фермента, повышающего артериальное давление. Результаты исследования опубликованы в научном журнале ACS Bio & Med Chem Au.

Речь идет об ангиотензинпревращающем ферменте (сокращенно АПФ) — веществе, которое помогает организму регулировать давление. Этот фермент превращает неактивную форму гормона ангиотензина I в активную — ангиотензин II. Активный ангиотензин сужает кровеносные сосуды, из-за чего давление повышается.

Существующие лекарства от гипертонии — так называемые ингибиторы АПФ — блокируют этот процесс. Однако они могут мешать и другим функциям фермента, вызывая побочные эффекты, например, постоянный кашель или отек языка и горла.

Исследователи выяснили, что ципрофлоксацин действует иначе. Он не закрывает основной «рабочий» участок фермента, как обычные препараты, а присоединяется к дополнительной части — так называемому аллостерическому участку. Это помогает выборочно блокировать способность фермента повышать давление, не мешая другим его функциям.

Отмечается, что сам ципрофлоксацин связывается с АПФ не очень эффективно, поэтому не может использоваться как лекарство от гипертонии напрямую. Но ученые считают, что его структура может стать основой для создания новых, более точных и безопасных препаратов.

Ранее ученые обнаружили, что антибиотики могут усиливать выживаемость бактерий.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами