Назван наименее опасный для психики способ похудения

Люди с ожирением, прошедшие бариатрическую операцию, в долгосрочной перспективе значительно реже сталкиваются с психическими расстройствами, чем пациенты, принимающие популярные препараты для похудения GLP-1, такие как оземпик. К такому выводу пришли исследователи из American Society for Metabolic and Bariatric Surgery (ASMBS).

Бариатрические операции, такие как гастрошунтирование и продольная резекция желудка, считаются наиболее эффективным и устойчивым методом лечения тяжелого ожирения. Они не только способствуют снижению веса, но и улучшают течение таких заболеваний, как диабет 2 типа, гипертония и болезни сердца. По данным ASMBS, в 2023 году только в США было выполнено более 270 тысяч таких операций — это всего 1% от числа людей, которым показано хирургическое лечение по индексу массы тела.

За пять лет наблюдений риск развития когнитивных нарушений у пациентов после хирургического вмешательства оказался на 54% ниже, а тревожных расстройств и зависимостей — на 18 и 17% соответственно, по сравнению с группой на медикаментозной терапии.

«Хирургическое лечение ожирения оказывает мощный защитный эффект против распространенных психических заболеваний, если сравнивать его с фармакотерапией GLP-1», — пояснила соавтор исследования Шона Леви, профессор и руководитель отделения бариатрической хирургии Медицинской школы Университета Тулейна.

По ее словам, это подчеркивает необходимость включения психологической поддержки в программы лечения ожирения любого типа.

В рамках работы исследователи провели ретроспективный анализ данных более 67 тысяч пациентов: 33 600 человек после бариатрической операции и столько же — на терапии GLP-1. Все участники были сопоставлены по возрасту, полу и другим клиническим характеристикам. За состоянием здоровья наблюдали до пяти лет.

Интересно, что операция, которая изначально направлена на снижение массы тела, оказалась также полезной для психического здоровья. Однако точные причины таких различий между подходами пока остаются неясными. Ученые планируют дальнейшие исследования, чтобы выяснить механизмы этого эффекта.

«Поддержание психического здоровья должно быть приоритетом вне зависимости от метода лечения ожирения. Даже небольшие различия в самочувствии могут повлиять на качество жизни», — отметила президент ASMBS Энн Роджерс, не принимавшая участия в исследовании.

Ранее было названо заболевание печени, поражающее большинство диабетиков.