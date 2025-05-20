В глубинах океана обнаружили «плюшевого» осьминога

Международная команда ученых обнаружила новый вид глубоководного осьминога с огромными глазами и кроваво-красными щупальцами в подводном каньоне у побережья Западной Австралии. Вид получил название Opisthoteuthis carnarvonensis — или Карнарвонский плюшевый осьминог — в честь места находки. Работа опубликована в журнале Australian Journal of Taxonomy (AJT).

Это уже десятое новое морское существо, описанное по итогам научной экспедиции 2022 года, проведенной исследовательским судном RV Investigator под руководством CSIRO — национального научного агентства Австралии. Целью путешествия было изучение неизведанных глубин морских парков Гаскойн и Карнарвон.

На глубинах более километра исследователи применяли камеры, сети и донные сани, собрав сотни образцов. Многие из них оказались представителями ранее неизвестных науке видов. Среди них — и новый осьминог.

Карнарвонский плюшевый осьминог — крошечное (до 4 см в диаметре), мягкое, желеобразное существо, относящееся к семейству так называемых «осьминогов Дамбо» (cirrate octopuses), названных так за «ушки» — плавники, напоминающие уши мультяшного слона. Эти осьминоги не способны менять цвет и не выделяют чернила, в отличие от своих более известных сородичей. Однако они обладают отличным зрением, позволяющим охотиться в почти полной темноте на червей и мелких ракообразных.

«Это захватывающее открытие. Несмотря на то, что Австралия уже обладает высоким биоразнообразием осьминогов Дамбо, многие виды описаны лишь в последние годы», — отметил профессор Тристан Верхофф из Музея и художественной галереи Тасмании Верхофф. — «Мы только начинаем раскрывать тайны глубоководных обитателей».

По словам исследователей, открытие нового вида не только расширяет знания об обитателях океана, но и помогает в сохранении уязвимых экосистем. Данные, собранные в ходе экспедиции, станут основой для управления морскими парками и охраны уникальной природы региона.

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