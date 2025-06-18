Физики научились создавать квантовую материю из пустоты

Американские ученые из Университета Райса разработали оптическую полость, способную изменять свойства материалов без использования сильных магнитных полей. Открытие может привести к прорыву в квантовых технологиях и созданию новых материалов с необычными характеристиками. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Команда использовала слаболегированный антимонид индия для создания хиральной полости – специальной структуры, которая избирательно усиливает квантовые флуктуации вакуума. В отличие от традиционных подходов, требующих мощных магнитных полей, новая конструкция позволяет добиваться аналогичных эффектов при минимальном внешнем воздействии.

Эксперименты показали, что помещенный в такую полость графен приобретает свойства топологического изолятора – материала, крайне перспективного для квантовых вычислений. Теоретически, аналогичным образом можно модифицировать и другие вещества, открывая путь к созданию принципиально новых материалов.

«Наша работа демонстрирует, как можно использовать квантовые свойства вакуума для управления материей. Это фундаментальный шаг к разработке следующего поколения квантовых устройств», — пояснил профессор Дзюнъитиро Коно.

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