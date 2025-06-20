Космос виноват в исчезновении неандертальцев, выяснили ученые

Исчезновение неандертальцев могло быть связано с космическими процессами — к такому выводу пришли ученые из Мичиганского университета. Они предполагают, что причиной исчезновения древнего вида людей стал всплеск космической и ультрафиолетовой радиации, вызванный временным ослаблением магнитного поля Земли около 41 тыс. лет назад — так называемым Лашампским событием. Работа опубликована в журнале Science Advances.

По словам руководителя исследования, специалиста по космической физике Агнита Мукхопадхьяя, в этот период радиация могла достичь поверхности планеты в опасных дозах. Это, по его мнению, сделало неандертальцев уязвимыми, в то время как Homo sapiens якобы лучше справлялись с новыми условиями — благодаря плотной одежде, охре (которую ученые рассматривают как средство от солнца) и укрытиям в пещерах.

Однако археологи скептически относятся к этой гипотезе. Как отмечают эксперты, нет прямых доказательств того, что неандертальцы не носили одежду — напротив, находки орудий для выделки шкур говорят об обратном. Более того, генетические исследования паразитов человека показывают, что предки людей начали использовать одежду задолго до Лашампского события. Охра также использовалась не только Homo sapiens — следы ее применения обнаружены и в неандертальских стоянках, причем задолго до предполагаемой катастрофы.

Археологических свидетельств резкого вымирания неандертальцев в районе 41 тыс. лет назад также нет. Не наблюдается и масштабной гибели других видов. Исследователи подчеркивают, что исчезновение неандертальцев было постепенным процессом, в котором, вероятно, сыграли роль численное превосходство Homo sapiens, технологические отличия и частичная ассимиляция. В ДНК современных людей по-прежнему присутствуют гены неандертальцев.

Пока версия об астрофизических причинах исчезновения неандертальцев пока остантся лишь одной из множества гипотез, требующей дальнейших подтверждений.

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