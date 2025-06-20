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Ученые совершили прорыв в лечении болезней собак

RTherapy: разработан способ получения стволовых клеток для лечения собак
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olgagorovenko/Shutterstock/FOTODOM

Японские исследователи из Осакского метрополитенского университета разработали эффективный метод производства мезенхимальных стволовых клеток (МСК) для ветеринарной регенеративной медицины. Работа опубликована в журнале Regenerative Therapy (RTherapy).

МСК, обладающие противовоспалительным и иммуномодулирующим эффектом, широко используются как в человеческой, так и в ветеринарной медицине. Однако естественные МСК, извлекаемые из жировой ткани или костного мозга, имеют ограниченную способность к размножению, а их качество зависит от возраста и состояния донора. В связи с этим внимание ученых привлекли индуцированные плюрипотентные стволовые клетки (ИПСК), которые способны бесконечно делиться и превращаться в различные типы клеток.

Группа под руководством профессора Синго Хатои и доктора Масаи Цукамото впервые успешно получила ИПСКиз четырех разных типов соматических клеток собак и на их основе произвела качественные МСК. Наиболее эффективным оказался метод, применяемый для получения человеческих МСК.

Наибольший потенциал показали клетки, полученные из клеток мочевого пузыря — они обладали высокой способностью к размножению и выражали маркеры, характерные для МСК.

«Создание метода получения МСК у собак открывает перспективы для развития регенеративной ветеринарной медицины», — отметил доктор Цукамото.

В дальнейшем команда планирует проверить иммунорегулирующие и терапевтические свойства полученных клеток.

Ранее ученые обнаружили «генетические выключатели», связанные с риском болезней.

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