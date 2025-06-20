На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Два прозрачных червя пролили свет на загадки эволюции

Science: два вида червей сохранили схожие гены спустя 20 миллионов лет эволюции
close
Christopher R. L. Large

Международная команда ученых выяснила, что два вида круглых червей — Caenorhabditis elegans и Caenorhabditis briggsae — оказались удивительно похожи в том, как они активируют и деактивируют свои гены, несмотря на то, что разошлись от общего предка около 20 миллионов лет назад. Работа опубликована в журнале Science.

Исследователи изучили два близких вида — Caenorhabditis elegans и Caenorhabditis briggsae. Эти черви обитают в почве, прозрачны, состоят всего из нескольких сотен клеток и часто используются в науке для изучения развития живых организмов. Ученые отслеживали, какие гены работают в каждой клетке на разных стадиях развития эмбрионов. Для этого применялся метод одноклеточного анализа РНК — он позволяет увидеть, какие гены «включены» в данный момент.

Оказалось, что большая часть работы генов (так называемая экспрессия) в этих двух видах совпадает. Это особенно удивило специалистов, потому что за 20 миллионов лет обычно происходит немало изменений.

«Я не ожидал, что совпадение будет настолько точным», — признался один из авторов исследования, профессор Роберт Уотерстон из Университета Вашингтона.

По словам ученых, гены, которые отвечают за базовые функции организма — например, работу мышц или пищеварения — почти не изменились. А вот в более «специализированных» клетках, например в нервных, отличия всё же были. Это, возможно, связано с тем, что именно такие клетки быстрее подстраиваются под изменения окружающей среды.

Интересно, что даже если отдельные гены работали по-разному, это не влияло на общий план строения тела. У обоих червей он остался практически одинаковым, несмотря на миллионы лет раздельной эволюции.

Авторы подчеркивают: пока сложно сказать, происходили ли изменения из-за адаптации к условиям или случайным образом. Но теперь у науки появился мощный инструмент, чтобы отслеживать, как именно эволюция влияет на работу генов в каждой клетке живого организма.

Ранее ученые впервые нашли доказательства «взрывной» эволюции, бросающей вызов теории Дарвина.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами