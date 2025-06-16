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В Технохабе Сбера ведущие ученые обсудили будущее искусственного интеллекта

Форсайт-сессия «AI Horizons» собрала более 50 экспертов в области ИИ из 17 стран
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Shutterstock

Создание прорывных научных исследований нужно для достижения технологического лидерства. Об этом на форсайт-сессии «AI Horizons», которая прошла в Технохабе Сбера, заявил зампред правительства России Дмитрий Чернышенко, сообщает пресс-служба банка.

Он уточнил, что такую национальную цель определил президент России Владимир Путин.

Мероприятие, организованное в преддверии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), собрало ведущих исследователей искусственного интеллекта (ИИ) из 17 стран мира, включая Китай, Индию, Вьетнам, Индонезию, Нигерию, Эфиопию, ЮАР, Португалию, Бразилию, Чили, Кубу, Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и Марокко.

«Россия готова делиться своим видением будущего развития науки об искусственном интеллекте. В прошлом году эксперты определили 10 ключевых направлений развития науки в области искусственного интеллекта в мире. Именно они легли в основу программы международного форсайта», — сказал Чернышенко.

По словам старшего вице-президента – руководителя блока «Технологическое развитие» Сбера Андрея Белевцева, более 50 ведущих экспертов приняли участие в мероприятии, что делает его одним из самых авторитетных.

«Столь высокий совокупный индекс Хирша участников раньше встречался разве что на крупнейших мировых научных форумах. Конференция позволила создать уникальное AI-сообщество BRICS+, и я уверен, что вскоре мы увидим результат – не только в дискуссиях, но и в реальных проектах, включая совместные научные публикации», — добавил он.

Форсайт-сессия была посвящена выявлению приоритетных направлений развития ИИ и дальнейших перспектив его внедрения. Оно позволило создать уникальное сообщество экспертов по искусственному интеллекту стран БРИКС+. Мероприятие проводилось в формате рабочих групп, где российские и зарубежные ученые обсуждали актуальные вопросы.

Отмечается, что «AI Horizons» стал очередным этапом международного научного диалога, который начался в этом году в Марокко в рамках Gitex Africa и продолжился на конференциях в ОАЭ, Сербии и Китае.

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