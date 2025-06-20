проект

>
Наука
Размер текста
А
А
А

Чтобы уберечь тело от солнца, нужно нанести две столовые ложки SPF-крема

Врач Кызымко: для защиты тела от солнечного излучения нужно две столовые ложки SPF-крема

close
Shutterstock

Правильное использование солнцезащитных кремов является ключевым фактором защиты от ультрафиолетового излучения солнца, которое способно вызвать преждевременное старение кожи, солнечные ожоги и даже рак кожи. Например, важно правильно подбирать количество средства. Для лица рекомендуется около половины чайной ложки, а для всего тела взрослого человека — примерно две столовые ложки, рассказала «Газете.Ru» врач-терапевт, дерматовенеролог, врач превентивной медицины клиники «Будь Здоров» на Сретенке Мария Кызымко.

«Используйте кремы с SPF (Sun Protection Factor ) не менее 30–50. Убедитесь, что продукт обеспечивает защиту от обоих типов ультрафиолета — UVA и UVB лучей. Если планируете находиться в воде или активно потеть стоит отдать предпочтение влагостойким средствам. Наносите достаточное количество средства. Для лица рекомендуется около половины чайной ложки, а для всего тела взрослого человека — примерно две столовые ложки.Обрабатывайте кожу равномерно, включая часто пропускаемые зоны, такие как уши, губы, шея, руки и ноги», – отметила врач.

Также крем нужно слегка размазать крем по поверхности, не втирая, дать ему высохнуть и только через 15-30 минут, когда он создаст защитную плёнку над верхним слоем кожи, выходить на солнце.

«Важно помнить, что защитные свойства солнцезащитного крема постепенно снижаются из-за воздействия внешних факторов (пот, вода). Рекомендовано повторное нанесение — каждые два часа вне зависимости от типа активности. А после контакта с водой или сильного потоотделения нужно обновить средство сразу. Перед сном солнцезащитные кремы следует обязательно смывать. Оставление крема на коже ночью может привести к закупорке пор, раздражению и воспалительным реакциям. Для удаления лучше всего использовать мягкие очищающие средства: очищающий гель на водной основе, масло для снятия макияжа или мицеллярная вода, мягкий лосьон или молочко для сухой кожи», – заключила доктор.

Ранее генетик рассказала, почему тест на национальность не показывает долю той или иной «крови».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами