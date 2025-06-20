Кому нельзя колоть филлеры для кожи лица и губ, рассказала врач

Филлеры – это гелеобразные препараты, которые часто используют в косметологии для увеличения губ, создания более округлых тканей лица. Они имеют ряд противопоказаний, среди которых аутоиммунные заболевания в стадии обострения, острые и хронические воспалительные процессы в зоне предполагаемой инъекции, беременность и период грудного вскармливания. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач, доцент кафедры кожных болезней и косметологии Пироговского университета Валентина Петунина.

«Во-первых, их не следует использовать при наличии аллергии на компоненты препарата, особенно гиалуроновую кислоту, лидокаин, – если он входит в состав. Во-вторых, противопоказаниями являются аутоиммунные заболевания в стадии обострения, острые и хронические воспалительные процессы в зоне предполагаемой инъекции, беременность и период грудного вскармливания», – отметила доктор.

Также, по ее словам, не рекомендуются процедуры при обострении кожных заболеваний (например, герпеса), при нарушении свертываемости крови.

«С осторожностью филлеры назначаются людям с сахарным диабетом, склонностью к образованию келоидных рубцов (это патологически разросшиеся участки рубцовой ткани, которые образуются на месте повреждения кожи) и приеме антикоагулянтов. Перед процедурой обязательно требуется консультация врача-косметолога. Процедура введения Филлеров может быть опасна для здоровья, в случае, если процедура проводится с нарушениями или имеются противопоказания, а также если процедуру проводит специалист без должного образования», – добавила доктор.

Среди возможных нежелательных явлений, можно выделить —аллергические реакции, инфицирование, образование уплотнений или гранулем. Более серьезные риски включают закупорку сосудов, что может привести к некрозу тканей, слепоте или инсультоподобным состояниям при попадании препарата в сосудистое русло. Такие случаи редки, но возможны, особенно при неправильной технике инъекций или использовании несертифицированных препаратов.

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