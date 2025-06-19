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Маркеры болезней сердца предсказали риск возникновения рака

JACC: два маркера болезней сердца могут также указывать на развитие рака
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Krakenimages.com/Shutterstock/FOTODOM

Даже незначительное повышение уровня hs-cTnT и NT-proBNP — маркеров болезней сердца — в крови может указывать на увеличенный риск онкологических заболеваний. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета (UCLA Health). Исследование опубликовано в журнале JACC: Advances.

Hs-cTnT помогает предсказывать исход острого коронарного синдрома, а NT-proBNP используется для мониторинга легкой сердечной дисфункции у людей с подозрением на застойную сердечную недостаточность. В новом исследовании они продемонстрировали потенциал в качестве онкологических «предвестников».

В течение 18 лет ученые наблюдали за участниками без диагностированных заболеваний сердца или рака. У части добровольцев позднее развились злокачественные опухоли — и эти случаи совпали с ранним повышением концентрации hs-cTnT и NT-proBNP в организме.

Связь оказалась особенно выраженной для колоректального рака: риск возрастал при повышении обоих маркеров. Для рака легких более значимым оказался NT-proBNP. Как предполагают исследователи, эти показатели могут отражать воспалительные или метаболические изменения, общие для сердечно-сосудистых нарушений и процессов, запускающих опухолевый рост.

Ранее ученые нашли способ уничтожить самый опасный рак мочевого пузыря без операции.

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