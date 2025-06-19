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Ученый рассказал, какие люди хуже всего переносят жару

MedicalXpress: женщины старше 65 лет наиболее уязвимы к жаре
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CGN089/Shutterstock/FOTODOM

Молодые мужчины и женщины одинаково хорошо справляются с жарой, однако у первых эта способность снижается после 65 лет, а у вторых — еще раньше. Об этом изданию MedicalXpress рассказал профессор физиологии и кинезиологии У. Ларри Кенни, заведующий кафедрой человеческих возможностей в Университете штата Пенсильвания (Penn State).

Ученый объяснил, что люди способны выдерживать высокие температуры и влажность в течение короткого периода времени. Эту способность обеспечивает эффективное потоотделение.

«Однако, когда жаркая и очень влажная среда мешает испарению пота, внутренняя температура тела начинает повышаться. Риск  теплового удара при этом варьируется от человека к человеку», — уточнил доктор Кенни.

Эксперт упомянул, что за последние пять лет в лаборатории Penn State ученые провели более 550 экспериментов. В ходе этих исследований изучались уровни температуры и влажности, которые могут выдержать разные люди. Оказалось, что между молодыми мужчинами и женщинами нет разницы в способности выполнять основные повседневные задачи в условиях жары. Однако когда люди достигают среднего возраста, половые различия становятся значимым фактором.

«Женщины в возрасте от 40 до 64 лет так же чувствительны к жаре, как и мужчины старше 65 лет.  У женщин старше 65 лет риск возникновения опасных последствий перегрева еще выше», — уточнил ученый.

В настоящее время механизмы, лежащие в основе этих половых различий, до конца не изучены. Сейчас в Университете штата Пенсильвания стремятся выяснить, связаны ли гормональные изменения при менопаузе с ухудшением способности женщин переносить жару с возрастом.

Ранее ученые выяснили, что жара повышает риск опасного нарушения сна на 45%.

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