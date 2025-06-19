Стало известно, где скрывалась жизнь во время полного оледенения Земли

Исследователи из Массачусетского технологического института предложили новый ответ на вопрос, где могли укрыться сложные формы жизни во время ледниковых периодов, когда вся планета была покрыта льдом. Оказалось, эукариоты — древние предки всех многоклеточных организмов — могли выживать в мелких прудах талой воды, формировавшихся на поверхности ледяных щитов в экваториальных регионах. Работа опубликована в журнале Nature Communications (NatCom).

Анализ современных аналогов таких условий — прудов талой воды на ледниках Антарктиды — показал, что даже в экстремально холодных и бедных питательными веществами условиях в них присутствует разнообразная эукариотическая жизнь, включая водоросли, простейших и микроскопических животных. Эти организмы обнаруживались в каждом из исследованных прудов, а их состав варьировался в зависимости от солености воды.

Ученые считают, что подобные пруды могли возникать и сотни миллионов лет назад: темные частицы пыли и осадков, поднимавшиеся на поверхность льда, притягивали солнечное тепло и вызывали локальное таяние. Вода в таких прудах сохранялась на уровне около 0°C, создавая потенциально пригодную для жизни среду.

«Это настоящая история о стойкости жизни», — отметила ведущий автор исследования Фатима Хусейн.

Ученые подчеркивают, что даже во время глобального оледенения существовали оазисы, где могли выжить древние эукариоты. Эти организмы впоследствии стали основой для развития сложной жизни, включая человека.

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