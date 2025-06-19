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Ученые открыли «клей», способный чинить поломки в ДНК

Aging Cell: особый белок PDI может склеивать поврежденную ДНК
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romakhan3595/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из Университета Маккуори (Австралия) установили, что белок PDI (дисульфидизомераза) способен восстанавливать поврежденную ДНК. Это открытие может помочь в борьбе с возрастными нейродегенеративными заболеваниями, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в журнале Aging Cell.

PDI обычно работает в цитоплазме (полужидком содержимом) клетки, помогая другим белкам правильно сворачиваться. Однако исследователи выяснили, что этот белок также может проникать в ядро клетки — туда, где хранится ДНК — и участвовать в ее восстановлении.

«С возрастом в нейронах накапливаются микроповреждения ДНК, а механизмы их устранения слабеют. Это делает мозг особенно уязвимым», — объясняет один из авторов исследования, нейробиолог Сина Шадфар.

В ходе эксперимента ученые удалили PDI из клеток человека и мышей, после чего те потеряли способность восстанавливать ДНК. Когда белок вводили снова, восстановление запускалось. Такой же эффект был подтвержден на рыбках-зебрах: активация PDI защищала их ДНК от разрушения.

Сейчас команда разрабатывает генную терапию, которая с помощью мРНК будет активировать PDI в нужных участках мозга. По словам исследователей, эта технология может стать основой новых методов профилактики старения и лечения болезней мозга.

Ранее ученые обнаружили ранее неизвестный науке ген.

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