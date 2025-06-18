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Древний череп «человека-дракона» из Китая оказался не тем, что думали ученые

Science: ДНК-анализ окаменелостей выявил самый полный череп денисовца на сегодня
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Microgen/Shutterstock/FOTODOM

Группа ученых из Китайской академии наук и других институтов идентифицировала останки таинственного «человека-дракона» (Homo longi), найденного почти 90 лет назад в Харбине. Предполагалось, что эти окаменелости могли принадлежать неизвестному виду людей. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Череп обнаружил китайский рабочий в 1933 году в Харбине, но почти век он пролежал в колодце, куда его спрятали от японских оккупантов. Только в 2018 году семья нашедшего передала уникальную окаменелость ученым.

Исследователи извлекли митохондриальную ДНК из зубного налета и проанализировали белки из косточки внутреннего уха. Результаты показали четкую связь с денисовцами, чьи останки ранее находили только в Сибири.
По словам ученых, открытие дает первое четкое представление о внешности денисовцев.

Хотя большинство экспертов согласны с денисовской принадлежностью черепа, дискуссии о видовом названии Homo longi еще не закончены.

Новые данные заставили пересмотреть представления об эволюции человека в Азии в среднем плейстоцене, когда на континенте одновременно жили люди, неандертальцы и денисовцы, активно скрещиваясь между собой.

Ранее у берегов Тайваня нашли челюсть денисовца.

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