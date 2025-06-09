Физики научились управлять скоростью света

Физики из Канады и Китая впервые научились заставлять свет двигаться с разной скоростью в зависимости от направления. Это может привести к созданию новых сверхбыстрых технологий связи и квантовых компьютеров. Работа опубликована в журнале Physical Review Letters (PRL).

Ранее ученые уже умели «замедлять» свет — например, с помощью особых квантовых эффектов. Но при этом скорость света менялась одинаково, независимо от того, в какую сторону он шел. Теперь же удалось добиться уникального эффекта: свет замедляется или ускоряется только в одну сторону. В другую — все происходит по-другому.

Чтобы добиться этого, исследователи собрали специальное устройство, которое объединяет микроволны и магнитные колебания в особом материале — иттрий-железном гранате. Этот материал ведет себя как «световой вентиль» — пропуская волны по-разному в зависимости от направления.

«Мы знали, как управлять яркостью сигнала в одну сторону. Но теперь смогли изменить его скорость без потерь — и только в одном направлении», — рассказал один из авторов работы, профессор Кан-Минг Ху.

Эта технология может лечь в основу новых компонентов для интернета, связи и вычислений. Например, устройства смогут «задерживать» сигналы с одной стороны и ускорять — с другой. Это важно для защиты информации и повышения скорости передачи данных.

«Пока эффект не слишком сильный, но это только начало. Мы уже знаем, как его усилить и применить в реальных задачах», — добавили ученые.

Ранее впервые был создан лазер для сверхбыстрого интернета.