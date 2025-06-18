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Ученые выяснили, как эффективно развивать у людей критическое мышление

RSOS: просвещение стимулирует критическое мышление
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Freepik

Команда исследователей из Университета Деусто, Университета Гранады и Королевского общества по открытой науке провела серию онлайн‑экспериментов, чтобы понять, можно ли помочь людям избегать иллюзии причинности. Работа опубликована в журнале Royal Society Open Science (RSOS).

Люди нередко ошибаются, думая, что одно событие обязательно вызывает другое — такая когнитивная ошибка называется «иллюзией причинности». Например, вера в чудодейственные свойства псевдолекарств, когда человек считает, что «это помогло», хотя выздоровление случилось естественным образом.

Участникам предлагали представить себя врачами, которые лечат пациентов: давать препарат или нет, а затем наблюдать — выздоравливают ли люди. Но на самом деле этот препарат не имел никакого эффекта — шанс на выздоровление был одинаков в любом случае. Тем не менее многие участники приписывали ему эффективность.

В двух первых экспериментах половину испытуемых поощряли финансово. Однако мотивация не помогла выявить связь «препарат → выздоровление» — иллюзия сохранилась. Зато в третьем эксперименте сформулированное инструкция о том, что люди часто ошибаются, и что важно обращать внимание на случаи, когда вмешательство отсутствует, действительно помогла. Инструкция значимо снизила склонность к ложным выводам, хотя полностью устранить искажение не удалось.

Исследователи пришли к выводу: усиление мотивации не помогает бороться с иллюзией причинности, а вот простое просвещение о ее природе — вполне. Даже короткая рекомендация типа «учитесь оценивать, было ли влияние или нет, а не только когда есть действие» делает мышление более критичным и помогает избегать ошибок. Именно такой подход наиболее перспективен для обучения научному взгляду на мир.

Ранее ученые выяснили, какие люди считают себя умнее всех.

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