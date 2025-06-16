Ученые выяснили, какие люди считают себя умнее всех

Люди, верящие в теории заговора, не просто уверены в своей правоте — они еще и сильно переоценивают свои умственные способности, а также думают, что большинство окружающих с ними согласно. К такому выводу пришла международная группа ученых. Работа опубликована в журнале Personality and Social Psychology Bulletin (PSPB).

Исследование охватило данные более четырех тысяч человек из США. Все участники выполняли задания на логическое мышление, восприятие и оценку рисков, а затем сообщали, насколько хорошо, по их мнению, они справились. Ученые сопоставили эти самооценки с реальными результатами и выяснили, что люди, склонные к завышенной уверенности в своих умениях, чаще верят в ложные теории заговора — например, что высадка на Луну была фальсификацией, а вакцины — это часть правительственного контроля.

«Мы знали, что сторонники теорий заговора часто очень уверены в своей правоте, — объяснил автор исследования, профессор Корнеллского университета Гордон Пенникук. — Но теперь стало ясно, что у них в целом наблюдается избыточная уверенность в своих интеллектуальных способностях».

Особенно интересным оказался эксперимент с практически неразличимыми изображениями, где ответы участников больше зависели от угадывания, чем от реального навыка. Даже в этом случае люди, которые считали, что справились хорошо, чаще оказывались сторонниками конспирологических взглядов. Это показало, что завышенная самооценка — это устойчивое личностное качество, а не случайное явление.

Кроме того, сторонники теорий заговора сильно переоценивают, сколько людей их поддерживает. Хотя в среднем ту или иную теорию разделяли лишь 12% опрошенных, те, кто в нее верил, думали, что находятся в большинстве — 93% случаев.

Хотя раньше считалось, что вера в заговоры обусловлена желанием чувствовать себя особенным или объяснять события в удобной для себя картине мира, новое исследование показывает: куда большую роль играет простое искажение восприятия — переоценка собственных умственных способностей и уверенность в том, что «все так думают».

Ранее был назван простой способ улучшить умственные способности для всех.