У «уколов» для похудения нашли полезное для мозга свойство

Препарат семаглутид (известный под торговыми названиями Ozempic и Wegovy) снижает риск инсульта у пациентов с диабетом второго типа эффективнее, чем другое распространенное лекарство — эмпаглифлозин. Это показало исследование, опубликованное в журнале Annals of Internal Medicine (AIM).

В исследовании приняли участие почти 16 тысяч человек в возрасте от 45 лет с диагностированным диабетом и сопутствующими заболеваниями. Половина из них применяла семаглутид, а вторая часть — эмпаглифлозин. Это гипогликемическое средство, которое снижает уровень сахара в крови. Препарат блокирует белок в почках, что способствует выведению сахара вместе с мочой.

Анализ показал, что у пациентов из первой группы реже происходили сосудистые осложнения, в особенности — инсульты. Этот эффект сыграл ключевую роль в снижении общего риска серьезных сердечно-сосудистых событий, включая инфаркт и сердечную недостаточность.

Дополнительно ученые сравнили эффективность действия эмпаглифлозина и другого препарата — дулаглутида. Как и семаглутид, он относится к группе агонистов рецепторов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1).

К удивлению ученых, значительных различий между ними обнаружено не было. Семаглутид, однако, особенно эффективно предотвращал болезни сердца у пациентов младше 65 лет и с хорошо контролируемым уровнем сахара в крови (гликированный гемоглобин ниже 7%).

Ученые напомнили, что агонисты рецепторов ГПП-1 сегодня считаются приоритетными сахароснижающими препаратами. Они также влияют на центр насыщения в головном мозге и замедляют процесса пищеварения, из-за чего активно применяются для лечения ожирения.

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