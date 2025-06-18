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Врач предупредил о скрытой опасности протеиновых порошков

Daily Mail: злоупотребление протеиновыми порошками может грозить раком кишечника
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ff-photo/Shutterstock/FOTODOM

Злоупотребление протеиновыми порошками может повышать риск развития рака толстой кишки. Об этом заявил доктор Джеймс Кинросс, хирург-колопроктолог из Имперского колледжа Лондона. Слова эксперта приводит издание Daily Mail.

По словам врача, за последние 30 лет заболеваемость раком кишечника среди молодежи выросла на 80% по всему миру. Возможными причинами ученые называют ухудшение экологической обстановки, рост заболеваемости ожирением, попадание микропластика в питьевую воду, а также изменение рациона — в частности, массовое потребление ультраобработанных продуктов.

Протеиновые порошки, как пояснил доктор Кинросс, являются примером продукта с высокой степенью переработки. Они производятся из очищенных ингредиентов с добавками — эмульгаторами, загустителями и ароматизаторами. Кроме того, чрезмерное потребление таких порошков может приводить к избытку животного белка в рационе.

«Когда организм перерабатывает белки, образуются токсичные побочные продукты, способные вызывать воспаление и рак кишечника», — отметил врач.

Он добавил, что протеиновые добавки «существенно изменяют микробиом кишечника» — нарушают баланс полезных бактерий. Это может провоцировать воспаление и способствовать выделению токсинов, которые могут повреждать ДНК клеток и запускать процессы их злокачественного перерождения.

Ранее исследования уже связывали богатые ультраобработанными продуктами диеты с нарушением микробиома и повышенным риском воспалительных и онкологических заболеваний. По словам доктора Кинросса, чтобы снизить риски, стоит отказаться от порошковых протеинов в пользу натуральных растительных источников белка — например, бобовых. Также врач предостерегает от других ультраобработанных продуктов, в частности переработанного красного мяса — бекона, ветчины и колбас.

Ранее была названа опасность протеиновых батончиков и фитнес-печенья.

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