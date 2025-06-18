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Назван вред приложений для знакомств

Психолог Орлова: сервисы для знакомств вызывают привыкание

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Ivan Kruk/Shutterstock/FOTODOM

Приложений и сервисы для знакомств могут негативно влиять на человека. Они могут увеличивать тревожность, негативно влиять на самооценку и вызывать привыкание, рассказала «Газете.Ru» заместитель директора Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Екатерина Орлова.

По словам психолога, сервисы знакомств могут негативно влиять на самооценку и создавать зависимость, схожую с дофаминовыми ловушками социальных сетей.

«Само по себе длительное зависание в социальных сетях и сайтах знакомств вызывает истощение по типу цифрового «выхолащивания». Если знать меру, избегать скроллинга и разграничивать данное общение, то дофаминовой ямы можно избежать», – отметила специалист.

Кроме того, сайты знакомств могут привести к понижению своей самооценки. По словам психолога, люди на сайтах знакомств, зачастую, воспринимаются как «карточки» с набором характеристик, что превращает знакомство в подобие «рынка».

«В тоже время несоответствие чужим ожиданиям интерпретируется как личная неудача. Невозможно отрицать и феномен неосознанного сравнения с идеализированными профилями. Часто пользователи представляют «отредактированную» версию себя, что формирует нереалистичные стандарты красоты и востребованности среди противоположного пола. Избыточный контроль самопрезентации и потеря спонтанности живого общения превращает знакомства в стресс, а не в удовольствие», — рассказала специалист.

Также постоянное использование таких сервисов может приводить к увеличению тревоги.

«Триггерами тревоги могут выступать множество аспектов, в том числе и сайты знакомств. С одной стороны, причиной тревоги может выступать этап модерации и комментариев с стороны онлайн-собеседников. С другой стороны, провокатором выступает само общение с незнакомым человеком, который имеет свои резоны для общения. Кто-то из нас нередко сталкивался с ситуацией, когда пишешь сообщение на сайте знакомств, а в ответ — тишина. Неизвестность, ожидание, мысли вроде «а вдруг я что-то не так сказал?» — всё это может потихоньку подтачивать спокойствие. Добавьте сюда бесконечную ленту профилей, где каждый кажется интереснее предыдущего, и вот уже голова идёт кругом от мыслей: «А вдруг я упускаю кого-то действительно особенного?». В результате это может негативно влиять на психологическое состояние человека», — отметила Орлова.

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