Российская онковакцина будет продаваться за рубежом

Российский фонд прямых инвестиций планирует продавать российскую вакцину от рака за рубеж, рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Вакцину собираются коммерциализировать за рубежом, разворачиваются события, похожие на те, которые мы наблюдали после создания «Спутника V», — отметил Гинцбург.

Ранее по поручению президента России команда РФПИ организовала работу по производству вакцины «Спутник V» и продвижению ее на зарубежных рынках. Вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, объем ее продаж в зарубежные страны превысил $1,3 млрд.

Сейчас НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с другими научными организациями занимается разработкой мРНК-вакцины от рака. Первые пациенты должны получить ее уже в 2025 году.

Ранее в России создали программу для выявления рака на ранних стадиях по анкете.