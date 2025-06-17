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Российская онковакцина будет продаваться за рубежом

Академик Гинцбург: РФПИ будет продавать онковакцину за рубеж, как «Спутник V»

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Павел Львов/РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций планирует продавать российскую вакцину от рака за рубеж, рассказал «Газете.Ru» в преддверии ПМЭФ-2025 директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург.

«Вакцину собираются коммерциализировать за рубежом, разворачиваются события, похожие на те, которые мы наблюдали после создания «Спутника V», — отметил Гинцбург.

Ранее по поручению президента России команда РФПИ организовала работу по производству вакцины «Спутник V» и продвижению ее на зарубежных рынках. Вакцина против коронавируса «Спутник V», разработанная в Центре имени Н.Ф. Гамалеи, стала самым экспортируемым препаратом за всю историю России, объем ее продаж в зарубежные страны превысил $1,3 млрд.

Сейчас НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи совместно с другими научными организациями занимается разработкой мРНК-вакцины от рака. Первые пациенты должны получить ее уже в 2025 году.

Ранее в России создали программу для выявления рака на ранних стадиях по анкете.

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