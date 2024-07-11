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Перечислены напитки, которые можно пить в жару

Врач Чехонина: в жару лучше всего пить столовые минеральные воды

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Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

В жару лучше всего пить столовые минеральные воды, слабо заваренный чай, домашние лимонады без сахара, кисломолочные напитки и квас с низким содержанием сахара. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт-диетолог Клиники лечебного питания Федерального информационного центра питания и биотехнологии Юлия Чехонина.

«Конечно, самый приоритетный напиток в жару – питьевая вода. Но, учитывая то, что мы при повышенном потоотделении теряем еще и некоторые минеральные вещества, то желательно пить столовые минеральные воды. Такой напиток внесет положительный вклад в поддержание водно-электролитного баланса, чтобы избыточная потеря жидкости не навредила здоровью. Но не нужно их путать с лечебными, которые используются исключительно по назначению лечащего врача», – рассказала Чехонина.

Также, по словам специалиста, хорошо утоляет жажду охлажденный слабо заваренный черный или зеленый чай и напитки домашнего приготовления, например, морсы, компоты, лимонады без добавления сахара.

«Кисломолочные несладкие напитки, например, кефир или питьевой йогурт, тоже подойдут для утоления жажды и частичного утоления голода. Может подойти квас, но лучше выбирать тот, в котором наименьшее содержание сахара», – заключила врач-диетолог.

Ранее врач перечислила препараты, повышающие риск развития сахарного диабета.

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