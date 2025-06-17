Рост трат на ЖКХ связали с повышенным риском деменции

Изменения в финансовом поведении — рост расходов на коммунальные услуги, снижение трат на хобби и путешествия, а также трудности с использованием онлайн-банкинга — могут указывать на когнитивные нарушения у пожилых людей. К такому выводу пришли исследователи из Школы экономики Ноттингемского университета. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Анализ был основан на обезличенных банковских данных более 66 тысяч клиентов. В выборку вошли 16 742 человека, которые зарегистрировали доверенность на управление своими деньгами из-за утраты финансовой дееспособности. Также в исследовании приняли участие более 50 тысяч человек, не сообщавших о подобных проблемах. Сравнение показало, что за несколько лет до оформления доверенности у первой группы уже наблюдались отклонения в финансовом поведении.

Среди них — снижение активности в онлайн-банках, участившиеся запросы на смену PIN-кода, сообщения о мошенничестве, потеря банковских карт, а также сокращение расходов на поездки и досуг. В то же время росли траты на коммунальные услуги, что, по мнению исследователей, отражает снижение вовлеченности в повседневную активность.

Авторы подчеркивают, что эти поведенческие изменения предшествуют формальному диагнозу и могут быть первыми признаками деменции, включая болезнь Альцгеймера. По словам профессора Джона Гатергуда, руководителя исследования, эти сигналы должны быть замечены и интерпретированы вовремя.

Он отмечает, что финансовые организации могли бы использовать такие данные для защиты уязвимых клиентов.

«Раннее выявление признаков когнитивных нарушений на основе финансовой активности может сыграть важную роль в системе поддержки пожилых людей», — заключил ученый.

Ранее был назван доступный способ защиты от болезни Альцгеймера.