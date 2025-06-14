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Назван доступный способ защиты от болезни Альцгеймера

JAMA NO: регулярная езда на велосипеде снижает риск ранней деменции на 40%
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Международная группа ученых из Китая и Австралии доказали, что регулярные поездки на велосипеде могут существенно снизить риск развития деменции. Исследование опубликовано в научном журнале JAMA Network Open (JAMA NO).

Как показал анализ данных 500 тыс. человек, передвижение на велосипеде вместо общественного транспорта или автомобиля сокращает шансы появления нейродегенеративных заболеваний на 19%.

Особенно впечатляюще выглядит снижение риска болезни Альцгеймера на 22%, а ранней деменции (до 65 лет) — на целых 40%. Исследователи связывают этот эффект с увеличением объема гиппокампа — ключевой области мозга для памяти, которая лучше развита у любителей велопрогулок.

Анализ данных британского биобанка за 10 лет показал: польза велосипеда проявляется через несколько механизмов. Умеренная физическая нагрузка улучшает кровообращение мозга, необходимость прокладывать маршруты тренирует пространственное мышление, а свежий воздух насыщает организм кислородом.

«Активные способы передвижения, особенно велосипед, могут стать простым и доступным способом сохранения когнитивного здоровья», — отметили авторы исследования.

При этом защитный эффект наиболее выражен у людей без генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера.

Исследователи подчеркивают важность развития велоинфраструктуры не только как экологического, но и как профилактического медицинского решения.

Ранее ученые назвали неочевидный путь профилактики деменции у пожилых людей.

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