Люди переоценивают свою способность сопротивляться приказам, выяснили ученые

Большинство из нас уверены, что не станут исполнять приказы, противоречащие собственным моральным принципам. Однако новое исследование ученых из Университета штата Огайо показало: это ощущение — иллюзия. Люди склонны считать себя менее подверженными социальному давлению, чем окружающие, хотя на деле это не так. Работа опубликована в журнале Current Psychology (CP).

Эффект, получивший название «лучше среднего» (better-than-average effect), описывает то, как человек сохраняет позитивный образ себя, игнорируя реальную вероятность подчиниться давлению авторитета. Подобное заблуждение может сделать человека уязвимым — особенно в ситуациях, где злоумышленники пользуются влиянием и манипуляциями.

«Социальное давление гораздо сильнее, чем мы думаем», — подчеркнул ведущий автор исследования, профессор психологии Филипп Маццокко. — «Оказавшись под его влиянием, вы можете совершить поступки, противоречащие вашим ценностям».

Исследование проводилось по мотивам эксперимента 1960-х годов, в ходе которого добровольцев просили наносить якобы болезненные удары током другому человеку по указанию ученого. Большинство испытуемых в том эксперименте продолжали подчиняться, несмотря на моральный дискомфорт.

Команда Маццокко предложила более чем 400 взрослым участникам прочитать описание оригинального эксперимента и затем оценить, на каком этапе они бы отказались исполнять указания. Результаты показали: в среднем люди считали, что сами они бы прекратили «эксперимент» на более раннем этапе, чем гипотетический «средний человек».

Даже когда участникам сообщили, что 65% людей в оригинальном эксперименте дошли до самого конца, это не повлияло на их оценку собственной стойкости — только на мнение о других. Иными словами, знание фактов не поколебало уверенности в собственном моральном превосходстве.

Исследование также выявило связь между склонностью к послушанию и чертами личности. Так, люди с высоким уровнем сознательности — склонностью соблюдать правила и нормы — чаще хотели угодить экспериментатору и оказывались более послушными.

«Важно осознавать, что никто не застрахован от подчинения», — отметил Маццокко.

По его словам, лучшая защита — это не самоуверенность, а готовность распознавать и избегать опасных ситуаций, а также заранее продумать, как из них выйти.

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