Ученые нашли древнейший случай костных инфекций у динозавров

SJP: живший 220 млн лет платеозавр страдал от остеомиелита

Швейцарские ученые из Цюрихского университета обнаружили древнейший известный пример костной инфекции среди динозавров. Болезнь поразила восьмиметрового платеозавра, жившего 220 млн лет назад на территории современного кантона Ааргау в Швейцарии. Исследование опубликовано в научном издании Swiss Journal of Palaeontology (SJP).

При помощи современного промышленного томографа ученые обнаружили, что ящер страдал тяжелой формой остеомиелита — костной инфекции, сделавшей его правую переднюю конечность практически бесполезной.

Особенность находки в необычно обширной области поражения — инфекция охватила всю плечевую кость и лопатку, вызвав сращение костных тканей.

Исследование проводилось с использованием уникального промышленного томографа, способного сканировать объекты весом до тонны.

Эта находка имеет важное научное значение, демонстрируя, что динозавры, как и современные животные, страдали от хронических заболеваний. Кроме того, она позволяет лучше понять экологические условия позднего триаса, когда обширные грязевые равнины представляли смертельную опасность для крупных травоядных.

Ранее ученые выяснили, что динозавры болели раком.