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Доисторическая онкология: динозавры тоже болели раком, узнали ученые

Biology: в окаменелостях тканей динозавров обнаружили следы раковых заболеваний
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Royal Society Open Science

Британские ученые из Университета Англии Раскина и Имперского колледжа Лондона выяснили, что анализ мягких тканей динозавров может открыть новые пути в изучении онкологических заболеваний. Исследование опубликовано в научном журнале Biology.

Изучая останки Telmatosaurus transsylvanicus — утконосого динозавра, жившего 66–70 млн лет назад, — специалисты обнаружили структуры, напоминающие эритроциты. Использование сканирующей электронной микроскопии (СЭМ) позволило выявить эти элементы в окаменелой кости, что свидетельствует о лучшей сохранности мягких тканей, чем предполагалось ранее.

Ученые отмечают, что белки, сохранившиеся в древних образцах, могут содержать ключи к пониманию эволюции заболеваний, включая рак. Ранее у того же вида динозавров уже находили признаки онкологии, что подтверждает глубину эволюционных корней этой болезни.

«Динозавры, как крупные и долгоживущие организмы, — идеальная модель для изучения устойчивости к раку», — пояснил старший автор исследования, профессор Джастин Стеббинг.

Работа подчеркивает необходимость сохранения не только скелетов, но и мягких тканей окаменелостей для будущих исследований. Исследователи уверены, что дальнейшее изучение древних белков способно привести к прорывам в медицине, включая разработку новых методов лечения.

Ранее ученые выяснили, на что были похожи яйца динозавров.

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