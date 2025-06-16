В образцах морской воды нашли сотни неизвестных науке вирусов

Морские биологи из Университета Майами выявили сотни ранее неизвестных гигантских вирусов, проведя масштабный анализ образцов морской воды, собранных в разных точках мира. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature npj Viruses.

С помощью специализированного программного обеспечения ученые идентифицировали 230 новых видов гигантских вирусов и обнаружили 569 ранее не описанных функциональных белков. В том числе девять белков оказались связаны с процессами фотосинтеза, что стало одним из самых неожиданных результатов исследования.

По словам авторов работы, эти открытия существенно расширяют представления о биологическом разнообразии океана и подчеркивают важность вирусов в функционировании морских экосистем. Гигантские вирусы, способные инфицировать микроорганизмы, такие как водоросли, амебы и жгутиконосцы, могут оказывать прямое влияние на состояние фитопланктона — ключевого звена в морских пищевых цепях и источника значительной доли атмосферного кислорода.

Более того, исследование показало, что некоторые вирусы способны перенимать функции фотосинтеза у своих хозяев и использовать их для собственной энергетической поддержки.

Большинство обнаруженных вирусов относятся к двум известным группам — Imitervirales и Algavirales. Первая группа отличается более сложной генетической структурой, что, по мнению авторов, может обеспечивать вирусам гибкость в выборе хозяина и способность выживать в разных экологических условиях.

По словам ученых, каждый литр морской воды содержит миллионы вирусных частиц, и лишь незначительная их часть описана наукой. Новые данные помогут усовершенствовать методы обнаружения вирусов и могут быть полезны при предупреждении патогенных вспышек.

Ранее был найден микроб, который может эволюционировать в вирус.